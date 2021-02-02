Число жертв COVID-19 в мире превысило 2,2 млн, заражений уже более 103,9 млн. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 2 февраля в мире зарегистрировали 392 565 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 210 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 103 934 810 случаев инфицирования, из них 392 565 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 247 755 человек, из них 9 210 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 75,7 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 30-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 13.