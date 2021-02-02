За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 156 человек, выявлены 2 394 новых случая, выздоровели 11 457 человек
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"2 394 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 2 февраля 2021 года. В частности, заболели 117 детей и 213 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 833 человека;
летальных случаев - 156;
выздоровели - 11 457 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 31 620 (в том числе методом ПЦР - 16 589, методом ИФА - 15 031).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 223 879 человек;
выздоровели - 1 035 372 лица;
летальных случаев - 22 924;
проведено ПЦР-тестов - 6 274 464.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях", - рассказал Степанов.