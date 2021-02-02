За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 156 человек, выявлены 2 394 новых случая, выздоровели 11 457 человек

По состоянию на вторник, 2 февраля, выявлены еще 2 394 новых случая коронавируса COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"2 394 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 2 февраля 2021 года. В частности, заболели 117 детей и 213 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 833 человека;

летальных случаев - 156;

выздоровели - 11 457 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 31 620 (в том числе методом ПЦР - 16 589, методом ИФА - 15 031).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 223 879 человек;

выздоровели - 1 035 372 лица;

летальных случаев - 22 924;

проведено ПЦР-тестов - 6 274 464.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях", - рассказал Степанов.









