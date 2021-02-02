Поездки в условиях пандемии COVID-19: Евросоюз вводит новые рекомендации

Совет ЕС обновил рекомендации относительно ограничения передвижения по странам Европы в условиях пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".

Согласно этим рекомендациям, новый цвет, а именно темно-красный, добавляется к действующим зеленому, оранжевому, красному и серому цветам на картах, которые еженедельно обновляет Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Новый цвет будет применяться к районам, где вирус циркулирует на очень активном уровне, учитывая новые варианты инфекции, вызывающие беспокойство.

В ЕС отметили, что темно-красным цветом на картах будут обозначать регионы, где индекс заболеваемости коронавирусом за 14 дней превышать 500 активных случаев на 100 тыс. населения.

Также страны ЕС должны принять соответствующие меры, чтобы не поощрять людей к путешествиям в такие регионы.

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Ими должны быть установлены четкие правила для лиц, прибывающих в ЕС из частей Европы, которые обозначены темно-красным цветом. В частности, они должны пройти тестирование на коронавирус еще до прибытия, а после — пройти обязательный карантин или самоизоляцию.

Такие требования страны смогут применять по собственному решению для приезжих из регионов, которые обозначены оранжевым, красным или серым цветами.

Требование об обязательном тестировании не будет распространяться на работников транспорта, жителей приграничных регионов, которые пересекают границу с целью учебы, работы или по семейным делам.

Новые меры направлены на ограничение распространения коронавируса, особенно новых агрессивных мутаций.

Европейский Союз создаст структуру взаимодействия с фармацевтическими компаниями в чрезвычайных ситуациях.

Такое решение было принято на фоне сбоев в поставках вакцин от коронавируса. Комиссия создаст Управление готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения ЕС, чтобы обеспечить структурированный подход на случаи пандемии.