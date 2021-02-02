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Из США не было сигналов, что действия отдельных лиц скажутся на наших отношениях, - Кулеба

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Из США не было сигналов, что действия отдельных лиц скажутся на наших отношениях, - Кулеба
Украина не получала из Вашингтона никаких сигналов, что действия отдельных лиц, связанных с интересами России, могут негативно повлиять на отношения между нашей страной и США.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Никаких негативных индикаторов или каких-либо сигналов не было ни в сегодняшнем разговоре, ни в нашей предыдущей коммуникации с США. В данном случае речь шла о действиях людей, связанных с интересами Российской Федерации. Претензий к украинской власти здесь не было, нет и не может быть", - сказал Кулеба в ответ на вопрос, не помешают ли стратегическому партнерству с США недавние американские санкции против нескольких граждан Украины, в том числе депутата из правящей партии.

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Глава МИД добавил: в США очень положительно отмечают тот факт, что несмотря на все попытки втянуть Украину во внутриполитические американские дела, мы этого не сделали и смогли достойно выйти из ситуации.

"Сегодня мы с государственным секретарем тоже об этом говорили, и он это положительно отметил", - сообщил Кулеба.

По его словам, разговор с Блинкеном должен был состояться еще на прошлой неделе, и государственный секретарь США сразу отметил, что хотел поговорить с Киевом среди первых, но по ряду организационных причин он был перенесена на сегодня.

"Мы договорились о том, что и США, и мы готовы наполнять наше стратегическое партнерство новыми амбициями - это ключевое. Эта политическая договоренность сегодня была достигнута, и теперь наши эксперты будут работать над ее реализацией", - отметил дипломат.

Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Из США не было сигналов, что действия отдельных лиц скажутся на наших отношениях, - Кулеба - Цензор.НЕТ 949
  • abc123
    это сказал кулеба. А что сказал mr Blinken? Он был столь же оптимистичен ???? Или мы, как всегда, желаемое за действительное????
  • Маркиз
    Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3428
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