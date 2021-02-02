Из США не было сигналов, что действия отдельных лиц скажутся на наших отношениях, - Кулеба
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Никаких негативных индикаторов или каких-либо сигналов не было ни в сегодняшнем разговоре, ни в нашей предыдущей коммуникации с США. В данном случае речь шла о действиях людей, связанных с интересами Российской Федерации. Претензий к украинской власти здесь не было, нет и не может быть", - сказал Кулеба в ответ на вопрос, не помешают ли стратегическому партнерству с США недавние американские санкции против нескольких граждан Украины, в том числе депутата из правящей партии.
Глава МИД добавил: в США очень положительно отмечают тот факт, что несмотря на все попытки втянуть Украину во внутриполитические американские дела, мы этого не сделали и смогли достойно выйти из ситуации.
"Сегодня мы с государственным секретарем тоже об этом говорили, и он это положительно отметил", - сообщил Кулеба.
По его словам, разговор с Блинкеном должен был состояться еще на прошлой неделе, и государственный секретарь США сразу отметил, что хотел поговорить с Киевом среди первых, но по ряду организационных причин он был перенесена на сегодня.
"Мы договорились о том, что и США, и мы готовы наполнять наше стратегическое партнерство новыми амбициями - это ключевое. Эта политическая договоренность сегодня была достигнута, и теперь наши эксперты будут работать над ее реализацией", - отметил дипломат.