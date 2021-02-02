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В западных регионах Украины растет число новых случаев COVID-19: есть риск, что это из-за новых штаммов коронавируса, - Нацакадемия наук

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В западных регионах Украины растет число новых случаев COVID-19: есть риск, что это из-за новых штаммов коронавируса, - Нацакадемия наук
В Украине в целом продолжается снижение количества новых заражений и летальных случаев коронавируса. При этом в пяти областях наблюдается рост заболеваемости.

Об этом говорится в обзоре эпидемиологической ситуации за прошедшую неделю от Национальной академии наук Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, рост заболеваемости наблюдается в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Винницкой областях.

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"Всего в Украине картина перестала быть однородной, в большинстве регионов продолжается стабильное затухание. Так, как до конца непонятны причины увеличения количества случаев в западных регионах, то сложно предсказать дальнейшее развитие ситуации", - отметили ученые.

В НАН добавили, что рост заболеваемости может быть вызван пренебрежением карантина в курортных и горнолыжных регионах. Но также существует риск, что негативная динамика вызвана новыми мутациями вируса и благоприятными погодными условиями.

"В любом случае динамика в перечисленных регионах вызывает беспокойство. Необходимо провести дополнительный анализ о причинах такой динамики и принять дополнительные меры по сдерживанию распространения эпидемии", - считают ученые.

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Хм...а звідки ви знаєте, що то коронавірус, а не грип ?
    Тестування ж практично не проводиться.
  • YU ST
    Биковель Каломойского-шевченка.
  • Senator S 01a656ec
    В академии наук заседает князь Дундук
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