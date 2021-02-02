В Украине ведут антивакцинальную кампанию, даже есть медики, которые отказываются прививаться, - "слуга народа" Радуцкий

В Украине проходит масштабная кампания против вакцинации от коронавируса, делать прививки не хотят даже некоторые медики.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил нардеп "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

"Уже к сентябрю, надеется Минздрав, мы пройдем 4 этапа (вакцинации. - Ред.). Сегодня есть другая проблема, сегодня не все люди, даже есть медицинские работники, которые не согласны вакцинироваться", - отметил парламентарий.

Радуцкий сообщил, что Украина должна получить 15 млн доз вакцины - "это примерно 50% населения Украины, чтобы был хороший эффект от вакцинации".

"На сегодняшний день происходит очень большая антивакцинальная кампания. Я надеюсь, что когда пройдет первая-вторая волна вакцинации, люди увидят, что вакцина безопасна, дает результат. Мы постоянно ведем переговоры, и не остановимся в сентябре", - подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что через две недели Украина получит вакцины от COVID-19.

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