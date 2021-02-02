В Украине ведут антивакцинальную кампанию, даже есть медики, которые отказываются прививаться, - "слуга народа" Радуцкий
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил нардеп "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
"Уже к сентябрю, надеется Минздрав, мы пройдем 4 этапа (вакцинации. - Ред.). Сегодня есть другая проблема, сегодня не все люди, даже есть медицинские работники, которые не согласны вакцинироваться", - отметил парламентарий.
Радуцкий сообщил, что Украина должна получить 15 млн доз вакцины - "это примерно 50% населения Украины, чтобы был хороший эффект от вакцинации".
"На сегодняшний день происходит очень большая антивакцинальная кампания. Я надеюсь, что когда пройдет первая-вторая волна вакцинации, люди увидят, что вакцина безопасна, дает результат. Мы постоянно ведем переговоры, и не остановимся в сентябре", - подчеркнул нардеп.
Напомним, ранее сообщалось, что через две недели Украина получит вакцины от COVID-19.