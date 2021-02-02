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Рада сегодня рассмотрит вопрос оборота оружия и введение санкций против Никарагуа

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Рада сегодня рассмотрит вопрос оборота оружия и введение санкций против Никарагуа
Народные депутаты на сегодняшнем заседании планируют рассмотреть ряд вопросов, среди которых усиление ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня на сайте парламента.

В частности, нардепы рассмотрят проект Постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Республике Никарагуа".

Также ожидается рассмотрение проекта Закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Парламентарии также рассмотрят во втором чтении проект Закона о внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

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Напомним, ранее Украина отправила ноту правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение о назначении почетного консула в оккупированном Россией Крыму.

Позже Кабмин предложил ввести санкции против Никарагуа из-за назначения консула в оккупированном Крыму.

Также Украина начала санкционный процесс в отношении Никарагуа.

1 февраля 2021 Зеленский внес в Раду постановление о введении санкций против Никарагуа.

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Топ комментарии

  • OLGA 1cb0b678
    Зеленая власть возобновляет поставки электроэнергии из России, но вводит санкции против Никарагуа...

    Очень правильно расставлены внешнеполитические акценты, а впрочем какая разница?!?
  • Біле Пальто
    Тобто воювати ті самі люди готові, а по цивілці їм зброю дозволяти не можна? Когнітивний дисонанс не муляє?
  • Владимир Сливка
    Видимо уже и Никарагуа живет лучше нас украинцев вот поэтому и возникла такая неотложная потребность обсуждать в Раде Никарагуа.А то что в Украине уже не скрытый а прямой саботаж в енергетичном секторе всем насрать или возможно цель Рады.
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