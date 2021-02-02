Рада сегодня рассмотрит вопрос оборота оружия и введение санкций против Никарагуа
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня на сайте парламента.
В частности, нардепы рассмотрят проект Постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Республике Никарагуа".
Также ожидается рассмотрение проекта Закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.
Парламентарии также рассмотрят во втором чтении проект Закона о внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.
Напомним, ранее Украина отправила ноту правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение о назначении почетного консула в оккупированном Россией Крыму.
Позже Кабмин предложил ввести санкции против Никарагуа из-за назначения консула в оккупированном Крыму.
Также Украина начала санкционный процесс в отношении Никарагуа.
1 февраля 2021 Зеленский внес в Раду постановление о введении санкций против Никарагуа.