В Китае подделывали вакцину от COVID-19: задержаны более 80 человек, изъяты тысячи доз фальсификата
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ообщают "Факты".
С сентября 2020 года парень по фамилии Кун с несколькими сообщниками создавали фальшивую вакцину от коронавируса. Они делали поддельные препараты, чтобы получить дополнительную прибыль.
Ненастоящую вакцину от COVID-19 правонарушители создавали из обычного физиологического раствора и продавали по завышенной стоимости.
Правоохранители Китая также ликвидировали места выпуска препаратов и пути их сбыта в двух провинциях и Пекине.
Напомним, ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые расследуют происхождение коронавируса в Китае, посетили в Ухане центр по контролю и профилактике заболеваний.
Визит специалистов происходит на фоне жесткого контроля со стороны Китая к информации о коронавирусе. В состав команды ВОЗ вошли эксперты из девяти стран, в частности из США, Германии, Японии, Великобритании и России.