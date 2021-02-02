В Китае подделывали вакцину от COVID-19: задержаны более 80 человек, изъяты тысячи доз фальсификата

В Китае зафиксировали случаи фальсификации COVID-вакцины, в результате дела задержали более 80 человек и изъяли более 3 тыс. доз поддельных препаратов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ообщают "Факты".

С сентября 2020 года парень по фамилии Кун с несколькими сообщниками создавали фальшивую вакцину от коронавируса. Они делали поддельные препараты, чтобы получить дополнительную прибыль.

Ненастоящую вакцину от COVID-19 правонарушители создавали из обычного физиологического раствора и продавали по завышенной стоимости.

Правоохранители Китая также ликвидировали места выпуска препаратов и пути их сбыта в двух провинциях и Пекине.

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Напомним, ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые расследуют происхождение коронавируса в Китае, посетили в Ухане центр по контролю и профилактике заболеваний.

Визит специалистов происходит на фоне жесткого контроля со стороны Китая к информации о коронавирусе. В состав команды ВОЗ вошли эксперты из девяти стран, в частности из США, Германии, Японии, Великобритании и России.