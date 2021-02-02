Сейчас в Украине нет ни одного региона, который был бы в "красной" зоне, - Степанов

Министерство здравоохранения в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета Министров вопрос о введении в Украине адаптивного карантина. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, сейчас в стране нет ни одного региона, который находился бы в "красной" зоне.