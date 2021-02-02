Сеть интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти, разоблачена в трех областях Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность межрегиональной сети агитаторов, распространявших через интернет призывы к нарушению территориальной целостности нашей страны и захвату государственной власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Для распространения своих "публикаций" фигуранты создали и использовали ряд профилей в социальных сетях.

Во время обысков по месту жительства агитаторов, правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, а у одного из них - огнестрельное оружие без соответствующих разрешительных документов.

Так, в районе проведения операции Объединенных сил, СБУ разоблачила жителя Мариуполя, который распространял сепаратистские публикации на персональных страницах запрещенных соцсетей. Через интернет агитатор призвал к изменению государственной границы, а также популяризировал незаконные вооруженные формирования.

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Сейчас следователи органов безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

На Закарпатье СБУ разоблачила жителя Межгорья, который призвал к захвату государственной власти и изменению границ госграницы через создание так называемых "вооруженных отрядов правопорядка". Также злоумышленник распространял в интернете дискриминационные материалы в отношении различных национальных меньшинств, проживающих на территории страны.

Следователи Службы безопасности Украины сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

В Черниговской области СБУ завершила досудебное расследование в отношении гражданина одной из постсоветских стран, который распространял через интернет материалы с пропагандой войны. К противоправной деятельности иностранец пытался привлечь нескольких жителей региона.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ст. 436 (пропаганда войны) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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