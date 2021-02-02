Полиция задержала в Киеве 25-летнего парня, который неоднократно "минировал" станции столичного метро и ТРЦ. ФОТО

Киевские правоохранители задержали правонарушителя, который неоднократно "минировал" станции столичной подземки и ТРЦ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Так, сотрудники управления полиции в метрополитене совместно с сотрудниками Главного управления Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры №7 разоблачили злоумышленника, который неоднократно сообщал в полицию о якобы минировании станций столичного метрополитена и торгово-развлекательных центров Киева. После тщательных проверок правоохранители не выявляли никаких взрывоопасных предметов или веществ.



Фото: сайт полиции

Начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов отметил, что в последствии правоохранители задержали правонарушителя и провели в его доме неотложный обыск: "Фигурантом оказался 25-летний киевлянин, который ранее к уголовной ответственности не привлекался. После обыска по месту жительства мужчины, мы обнаружили несколько мобильных телефонов и сим-карты, с помощью которых он делал сообщения на спецлинии. Мы доказали причастность его к шести эпизодам. Сейчас правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Парню грозит до восьми лет лишения свободы".

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