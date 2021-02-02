Заболеваемость COVID-19 в Украине с декабря снизилась втрое, - Степанов
"За минувшую неделю выявили 27,157 тыс. случаев заболеваемости, за первую неделю декабря было 89,322 тыс. случаев. Если посмотреть на количество госпитализированных, то в настоящее время этот показатель составляет 18,551 тыс. чел., тогда как за первую неделю декабря в медучреждениях пребывало 28,163 тыс. чел. Количество госпитализированных сократилось на 10 тыс., количество выявленных - в три раза. Это все - результат нашей работы, реализации нашей совместной стратегии", - констатировал министр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кроме того, он сообщил, что за минувшую неделю были проведены 145,812 тыс. ПЦР-тестирований, 34,684 тыс. экспресс-тестов на антиген.
Степанов также отметил, что по уровню смертности на 1 млн чел. Украина находится на 34-м месте среди стран Европы.