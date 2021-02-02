Новая администрация США готова предоставить летальное оружие Украине, - МИД
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"В наших отношениях начинается новый день", - отметил Кулеба.
Госсекретарь США заверил в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, евроатлантических стремлений нашей страны.
Блинкен подчеркнул, что санкции против России за ее агрессию на Донбассе и в оккупированном Крыму должны оставаться до полного выполнения Москвой своих обязательств по мирному урегулированию.
Кулеба отметил, что Украина будет приветствовать усиление роли США в дипломатических усилиях по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупации Донбасса и Крыма.
"Россия должна почувствовать, что цена агрессии слишком велика, чтобы ее продолжать", - подчеркнул министр.
Стороны обсудили углубление сотрудничества в сфере политики безопасности, военной, торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также противодействие пандемии COVID-19. Стороны подтвердили важность сохранения прогресса в проведении экономических реформ в Украине, обеспечении верховенства права и проведении судебной реформы, укреплении системы антикоррупционных институтов.
Блинкен заверил Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия.
Кулеба подчеркнул важность привлечения США к реализации Крымской платформы и получил заверения в поддержке США этой инициативы Украины.