Голубовская о снижении заболеваемости COVID-19 в Украине: Такая закономерность наблюдается в "хвосте" эпидсезона
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская.
"Количество больных по всей Украине заметно снизилось, закрываются отделения в частных клиниках, заполняемость муниципальных упала на треть, но это не касается отделений интенсивной терапии", - отметила инфекционист.
Отмечается, что в отделениях интенсивоной терапии больных очень много и больные тяжелые.
"В обычной ситуации такая закономерность наблюдается в "хвосте" эпидемий (сезона). Если нас не постигнет какая-нибудь неприятность, например, в виде варианта P.1 (бразильского), недавний завоз которого в США вызвал быстрый коллапс систем здравоохранения", - добавила Голубовская.
Напомним, ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в Украине с декабря снизилась втрое.