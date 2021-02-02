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Украина ожидает получить от МВФ $2,2 млрд в 2021 году, - глава НБУ Шевченко

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Украина ожидает получить от МВФ $2,2 млрд в 2021 году, - глава НБУ Шевченко
Украина ожидает получить $2,2 миллиарда в виде трех траншей от Международного валютного фонда в 2021 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Reuters заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

"Мы ожидаем три транша, по 0,5 млрд SDR (0,72 млрд долларов) каждый, на общую сумму около 2,2 млрд долларов в этом году, а остальную часть  средств - в 2022 году", - сказал Шевченко.

По словам главы НБУ, работа миссии продолжается и по результатам этой недели станет яснее, какие договоренности будут достигнуты.

Шевченко также сообщил, что правительство планирует выпустить еврооблигации на сумму около 2,4 млрд долларов в 2021 году.

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Топ комментарии

  • Стас Белов fce31e0a
    А МВФ в курсе что вы ожидаете? Если и этот вылез с заявлениями об ожиданиями, значит где то пошел сбой в сценарии...
  • Frol Fedoroff
    Докатилась Украина...
    От веселого шута
    До печального ждуна
    Україна очікує отримати від МВФ $2,2 млрд в 2021 році, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7594
  • captain2015
    И ведь не соврал ни капли. Ключевое слово - ожидает. Я тоже ожидаю в этом году получить в наследство миллион долларов. Но вот получу ли, это уже другая история )))
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