Украина ожидает получить от МВФ $2,2 млрд в 2021 году, - глава НБУ Шевченко

Украина ожидает получить $2,2 миллиарда в виде трех траншей от Международного валютного фонда в 2021 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Reuters заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

"Мы ожидаем три транша, по 0,5 млрд SDR (0,72 млрд долларов) каждый, на общую сумму около 2,2 млрд долларов в этом году, а остальную часть средств - в 2022 году", - сказал Шевченко.

По словам главы НБУ, работа миссии продолжается и по результатам этой недели станет яснее, какие договоренности будут достигнуты.

Шевченко также сообщил, что правительство планирует выпустить еврооблигации на сумму около 2,4 млрд долларов в 2021 году.

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