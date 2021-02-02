Сомневаюсь, что финансовый комитет или Разумков лишат Дубинского должности заместителя председателя комитета, - Кравчук

В "Слуге народа" выражают сомнения относительно лишения Александра Дубинского должности заместителя председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Для того, чтобы вынести даже в зал - это должно быть решение комитета. Я сомневаюсь, что комитет примет такое решение. Или председатель Верховной Рады на голосование может вынести - я тоже сомневаюсь", - сказала Кравчук.

Относительно увольнения Дубинского с должности председателя ячейки "Слуги народа" в Киевской области, Кравчук заметила: "Для этого есть другая процедура. Я думаю, что произойдут какие-то сборы партийной областной конференции и дальше можно будет говорить, есть ли количество голосов, чтобы сменить главу ячейки партии в Киевской области".

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Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

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Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.

1 февраля его исключили из фракции.