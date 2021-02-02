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Нужно внести изменения в план вакцинации, чтобы президент и премьер могли привиться и стать примером, - Степанов

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Нужно внести изменения в план вакцинации, чтобы президент и премьер могли привиться и стать примером, - Степанов
Министерство здравоохранения может внести изменения в план вакцинации, чтобы представители органов власти сделали прививки от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Минздрава сообщил, что будет делать прививку от коронавируса. По его словам, готов это сделать и президент Владимир Зеленский, чтобы собственным примером показать, что прививки важні и их делать необходимо. Степанов уверен, что это поможет увеличить процент людей, которые будут готовы вакцинироваться.

"Нужно внести изменения в план вакцинации для того, чтобы и президент, и премьер-министр могли вакцинироваться. Потому что план не предусматривает прививки органов власти. Я думаю, что мы внесем эти изменения, чтобы повысить доверие к вакцинации", - рассказал Степанов.

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Топ комментарии

  • kuba
    У Вовы рейтинг ниже плинтуса , о каком доверии можно говорить ? Степанов совсем идиот ?
  • Ptyburdukov
    «Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, думающая, что творог добывается из вареников, - все же посочувствовала…» (с)
  • Юрій Ан
    Кабі вислюк уже переболел и не нуждается, или опять скиздели?
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