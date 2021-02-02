Перед заседанием по делу Навального сменили судью, а председатель райсуда Москвы подал в отставку
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом сообщает Znak.com, ссылаясь на материалы Квалификационной коллегии судей Москвы. Сайт коллегии на момент публикации заметки был недоступен.
В повестке заседания коллегии от 28 января сказано, что Детишин подал заявление о прекращении полномочий с 1 марта. Какое решение приняла коллегия, неизвестно.
"Совсем незадолго до начала заседания стало известно, что Навальному заменили судью. Теперь же стало известно, что подал в отставку глава Симоновского райсуда (его выездное заседание сегодня проходит в Мосгорсуде)", - говорится в сообщении издания.
Фото: скриншот сайта Квалификационной коллегии судей Москвы
В пресс-службе Симоновского суда подтвердили "МБХ медиа", что Детишин подал заявление об отставке, других подробностей в суде не привели.
2 февраля Симоновский районный суд на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает ходатайство ФСИН, которая требует отменить условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы, назначенное Алексею Навальному по делу "Ив Роше", и назначить ему реальный срок.
Перед заседанием стало известно о замене судьи, которая будет рассматривать дело Навального. Вместо Юлии Окуневой, чьих родственников СМИ связали с контрактами для ФСИН, МВД и ФСО, в карточке дела на сайте суда значится Наталья Репникова.