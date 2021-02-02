Рада намерена передать Высшему совету правосудия полномочия ВККС по отбору судей
Принятие в первом чтении законопроекта №4229 о внесении изменений в законы "О судоустройстве и статусе судей" и "О Высшем совете правосудия" о завершении конкурсных процедур на занятие должностей судей местных судов на пленарном заседании во вторник поддержал 251 народный депутат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно пояснительной записке, целью принятия законопроекта является обеспечение законодательного урегулирования временной передачи полномочий ВККС в ВСП по проведению и завершению специальной проверки, объявления, проведения и определения результатов конкурсов для кандидатов на должность судьи.
По мнению авторов законодательной инициативы, принятие законопроекта будет способствовать частичному преодолению кадрового кризиса в судебной системе и обеспечению стабильности ее работы.
Речь идет о временной передаче полномочий ВККС Высшему совету правосудия по проведению и завершению специальной проверки, объявлению, проведению и определению результатов конкурсов для кандидатов в судьи.
Закон предусматривает временное изменение процедуры отбора на должность судьи для завершения начатых ранее процедур.
Документ нормирует порядок временной передачи ВСП полномочий ВККС по проведению и завершению специальной проверки, проведению и определению результатов конкурсов для кандидатов в судьи, а также объявлению, проведению и определению результатов конкурса для кандидатов на должность судьи, прошедших все процедуры отбора, но набравших менее 75% максимально возможного балла квалификационного экзамена.