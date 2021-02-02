Более 10 тыс. чиновников не понесут уголовной ответственности за непредоставление декларации, - НАПК

Более 10 тыс. должностных лиц, которые умышленно не подали декларации, не будут привлечены к уголовной ответственности, поскольку своим решением от 27.10.2020 года Конституционный Суд Украины отменил соответствующую статью Уголовного кодекса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Среди субъектов декларирования, которые не подали декларации, есть и бывшие народные депутаты. Среди них: Андрей Лозовой, Андрей Шинькович и Иван Винник.

"Более 10 тысяч должностных лиц, которые умышленно не подали декларации, не будут привлечены к уголовной ответственности, поскольку своим решением от 27.10.2020 года Конституционный суд Украины отменил соответствующую статью Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что закон об уголовной ответственности, устанавливающий уголовную противоправность деяния, не имеет обратного действия во времени. Если норма закона не действовала на момент совершения преступления, лицо не может быть привлечено к ответственности.

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