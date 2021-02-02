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Эксперты рекомендуют отменить налоговый контроль при суммарном доходе менее 400 тыс. грн

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Эксперты рекомендуют отменить налоговый контроль при суммарном доходе менее 400 тыс. грн
Отмена налогового контроля за предпринимателями и гражданами с годовым доходом меньше 400 тыс. грн станет стимулом для выхода микробизнеса из тени и увеличит количество официально зарегистрированных самозанятых людей.

Об этом заявил председатель Совета институциональных реформ Александр Кучеренко.

По данным совета, в Украине четверть ФЛП - около 440 тыс. - имеют годовые обороты меньше 400 тыс. грн.

По словам Кучеренко, такие предприятия не являются инструментом для олигархической оптимизации налогов, поэтому чрезмерный контроль за ними неэффективен.

Эксперты также отмечают, что в отличие от Украины, в международной практике принято считать эффективность системы сбора налогов. В США сбор 100 долл. налогов обходится налогоплательщикам в 0,32 доллара. В Индии и Польше - 0,58 и 0,65 долл. соответственно.

По расчетам Совета институциональных реформ, аналогичный показатель Украины значительно выше - страна тратит 1,08 долл. на каждые 100 долларов собранных налогов.

По мнению экспертов, отмена проверок для предпринимателей с оборотами до 400 тыс. грн. высвободит тысячи работников налоговых органов, что уменьшит смету на сбор налогов для их плательщиков.

Уменьшение налогового давления также является мировым трендом - развитые страны применяют налоговые механизмы для поощрения международных инвесторов.

Например, Турция отменила НДС для капитальных вложений и резко сократила время ожидания на возврат НДС. Благодаря этому страна за один год поднялась в рейтинге Paying Taxes с 80-й на 20-ю строчку. Украина же, наоборот, потеряла баллы в рейтинге. Это произошло лишь потому, что украинская система налогообложения не менялась в то время, когда другие страны автоматизировали процессы уплаты и контроля и упростили администрирование.

По мнению Кучеренко, для снижения налогового контроля есть и идеологическая причина. Украина понесла серьёзные социальные потрясения за последние 100 лет.

В отличие от зажиточных европейских стран, у нас было остановлено постоянство накопления состояний - у семей забирали землю, имущество, средства производства. В данном контексте ежегодные доходы до 400 тыс. грн только в 2,5 раза выше средней зарплаты по Украине.

Поэтому эксперт считает, что налоговая политика нашей страны должна способствовать накоплению капитала самым широким слоям населения.

Напомним, ранее сообщалось, что в парламенте раздумывают над идеей внедрения нового налога, поступления с которого как раз пойдут в местные бюджеты. Таким образом власть пытается найти диалог с регионами.

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Топ комментарии

  • Сергей Середа
    Он правильно говорит.
    400 тыс оборот в год это примерно 33,3 тыс в месяц. Если маржа составляет 20%, то чистая прибыль получается 6,6 тыс грн в мес. Это практически минималка. И государство тратит средства чтобы контролировать людей, зарабатывающих минималку. Это экономически не целесообразно и глупо. Лучше кинуть ресурс на проверку более крупной рыбы типа коломойши.
  • Прощай немытая раССея
    Эксперты рекомендуют отменить налоговый контроль при суммарном доходе менее 400 тыс. грн - Цензор.НЕТ 8589
  • Володимир Романчук 2cb97d75
    А в нас когось посадили за несплату податків?..Хіба того,хто купив євробляху і не відстебнув чиновникам її повну вартість...А Коломоя з Ахметкою,які мільярди винні бюджету в упор не бачать...
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