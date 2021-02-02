В жилом доме Одессы обрушилась лестничная клетка, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В центре Одессы обрушилась лестничная клетка в жилом доме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"2 февраля в 7:59 в службу спасения "101" поступило сообщение о разрушении лестничной клетки в жилом доме по адресу: г. Одесса, Приморский район, ул. Польский спуск, 5.

По прибытию спасателей установлено разрушения лестничной клетки в 2-х этажном жилом аварийном доме", - сказано в сообщении.

Отмечается, что работниками ГСЧС по выдвижной лестнице эвакуированы 4 человека из квартир на втором этаже. Погибших и пострадавших нет.

От ГСЧС привлекались 1 единица техники и 5 человек личного состава.





Фото: сайт ГСЧС