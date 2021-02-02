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В жилом доме Одессы обрушилась лестничная клетка, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

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В центре Одессы обрушилась лестничная клетка в жилом доме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"2 февраля в 7:59 в службу спасения "101" поступило сообщение о разрушении лестничной клетки в жилом доме по адресу: г. Одесса, Приморский район, ул. Польский спуск, 5.

По прибытию спасателей установлено разрушения лестничной клетки в 2-х этажном жилом аварийном доме", - сказано в сообщении.

В жилом доме Одессы обрушилась лестничная клетка, - ГСЧС 01

Отмечается, что работниками ГСЧС по выдвижной лестнице эвакуированы 4 человека из квартир на втором этаже. Погибших и пострадавших нет.

От ГСЧС привлекались 1 единица техники и 5 человек личного состава.

В жилом доме Одессы обрушилась лестничная клетка, - ГСЧС 02
В жилом доме Одессы обрушилась лестничная клетка, - ГСЧС 03
Фото: сайт ГСЧС

Топ комментарии

  • rock-n-roll
    В Одессе давно пора сносить старьё целыми кварталами и строить красивое и удобное для жилья, бизнеса и торговли. Никакой исторической ценности те трущобы не представляют.
  • Наглая Морда
    это жилой дом?
  • Sophia-Maria Duglass
    В центре Одессы НЕ ДЕРЖАТСя, На окраинах, где нет разработок известняка - держатся
    И потом ЦЕНТР ОДЕССЫ надо сохранить , как сохраняют в Европе исторические застройки. Потому должен быть вообще запрет на изменение внешнего вида домов
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