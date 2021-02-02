Наемники РФ повышают боевую готовность артиллерии на Донбассе, - ГУР

Командование ВС РФ повышает боевую готовность артиллерии оперативной группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки.

С 1 февраля в соединениях и частях первого и второго армейских корпусов продолжает работу комплексная комиссия 8-й армии Южного военного округа ВС РФ. Особое внимание комиссия уделяет вопросам материально-технического обеспечения артиллерийских и минометных подразделений и их готовности к выполнению задач по назначению.

В то же время в ходе проверки комиссией готовности дежурных огневых средств осуществляется перемещение бронегруппы противника на заранее подготовленные позиции с последующей маскировкой техники.

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