Соболев о коалиции "Батькивщины" и "Слуг": Предлагаем утвердить ключевые программные моменты и в соответствии с ними голосовать

"Батькивщина" предлагает "Слуге народа" утвердить общую программу и в соответствии с ней проводить совместные голосования.

Так прокомментировал возможную коалицию в комментарии журналистам нардеп "Батькивщины" Сергей Соболев, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Ситуативные голосования, которые происходят, по целому ряду даже очень принципиальных вопросов приводят к тому, что сегодняшнего монобольшинства уже не существует. Все голосования последних месяцев происходят, за очень редким исключением, только благодаря голосам других фракций или групп. Мы считаем, что это абсолютно неправильная ситуация... Поэтому наше предложение абсолютно четкое: кто готов, мы предлагаем утвердить ключевые программные моменты, согласно которым и должны происходить голосования в парламенте, а не временно, исходя из тех или иных интересов Украины", - сказал Соболев.

Он отметил, что речь идет не о коалиции, а о ключевых программных моментах, которые должны быть согласованы.

"Потому что я не представляю, как мы можем найти общий язык в вопросе того же игорного бизнеса, или приватизации земель с/х назначения, за которые наша фракция ни при каких условиях, ни в каких коалициях голосовать не будет. Но в то же время, есть десятки вопросов, требующих совместной позиции фракции, в том числе нашей", - сказал нардеп.

Отвечая на вопрос, будет ли совместное заявление фракций о коалиции, Соболев отметил: "Я думаю, что вы слишком забегаете вперед. Не думаю, что это будет именно в такой форме".

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Напомним, ранее о готовности "Батькивщины" создать коалицию со "слугами народа" заявила Юлия Тимошенко.

В свою очередь, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также допустил возможность создания коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины" в парламенте.