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Во время акции протеста в Киеве один из участников напал на полицейского, в управление доставлены девять человек

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Во время акции протеста в Киеве один из участников напал на полицейского, в управление доставлены девять человек
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, во время которого пострадал представитель Шевченковского управления полиции. Сейчас в управление полиции доставлены девять человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

"Сегодня на улице О.Телиги состоялась запланированная акция по поводу незаконных пассажирских перевозок. Однако в ходе мероприятия участники начали расклеивать наклейки и не реагировали на требования правоохранителей прекратить незаконные действия.

Сотрудники Шевченковского управления полиции обратились с требованием к митингующим пройти в отделение полиции за то, что они нарушали общественный порядок. Однако один из активных участников начал спорить, угрожать и нецензурно ругаться. В результате полицейский принял решение о немедленном задержании правонарушителя, который продолжал нарушать общественный порядок и сопротивлялся, ударив полицейского. Злоумышленника сразу задержали и доставили в управление полиции", - сказано в сообщении.

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Всего в Шевченковское управление полиции доставили девять человек, на одного из них составлен административный протокол по ст. 152 (Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того следователи начали уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины и задержали нападавшего в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Во время акции протеста в Киеве один из участников напал на полицейского, в управление доставлены девять человек 01

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Топ комментарии

  • Стас Белов fce31e0a
    Вы ошибаетесь, у нас полиция тоже применяет оружие, только не всегда попадает в того кого надо, все чаще в кого не надо...
  • Ned Stark
    Маршрутчики проти маршруток Убер Шатл були... Це смішно - водії скотовозок мають претензії до Убера, який з комфортом возить пасажирів!
  • Микола Сом
    "Під час акції протесту в Києві один з учасників напав на поліцейського, в управління доставлено дев'ятьох осіб"

    Напав один, а пов'язали дев'ятьох. Як колись, 60 років тому, - фашисти за вбитого німця розстрілювали і спалювали ціле село.
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