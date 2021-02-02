Рада установила 14 мая Днем памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", принятие в целом проекта постановления "О чествовании памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны" (4479) поддержали 344 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.
Проект постановления, в виде исключения, устанавливает 14 мая как День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.
При этом Рада рекомендует Министерству культуры и информационной политики обеспечить создание Украинским институтом национальной памяти с привлечением институтов Национальной академии наук Украины список лиц, которые, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Холокоста.
Вместе с тем Министерству образования и науки рекомендуется обеспечить проведение в заведениях образования тематических мероприятий, посвященных Дню памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.
Кроме того, соответствующие темы теперь будут включать в перечень тем конкурсов Малой академии наук Украины, а также рефератов, курсовых и дипломных работ в вузах.