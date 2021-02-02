Рада установила 14 мая Днем памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны

Верховная Рада установила 14 мая как День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", принятие в целом проекта постановления "О чествовании памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны" (4479) поддержали 344 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Проект постановления, в виде исключения, устанавливает 14 мая как День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

При этом Рада рекомендует Министерству культуры и информационной политики обеспечить создание Украинским институтом национальной памяти с привлечением институтов Национальной академии наук Украины список лиц, которые, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Холокоста.

Вместе с тем Министерству образования и науки рекомендуется обеспечить проведение в заведениях образования тематических мероприятий, посвященных Дню памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Кроме того, соответствующие темы теперь будут включать в перечень тем конкурсов Малой академии наук Украины, а также рефератов, курсовых и дипломных работ в вузах.

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