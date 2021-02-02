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Информация в статье Бутусова по системам боевого управления соответствует действительности: граждане Украины должны знать, на что тратятся их деньги, - заявление "Аэроразведки"

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Информация в статье Бутусова по системам боевого управления соответствует действительности: граждане Украины должны знать, на что тратятся их деньги, - заявление "Аэроразведки"
Очень хорошо, что вопрос системы боевого управления, как краеугольного камня национальной безопасности, поднят для обсуждения.

Об этом говорится в комментарии "Аэроразведки" относительно статьи главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Головнокомандувач ЗСУ Хомчак і міністр оборони Таран судяться, не розмовляють і здають один одного в ДБР та СБУ: війна через контракти Іл-76, закупівлі систем "Дзвін", "Фортеця", через медицину та інший військовий бізнес".

"Вчера журналист и советник министра обороны Украины Юрий Бутусов вспомнил "Аэроразведку" в совоему заметке о судебных тяжбах между руководством Министерства обороны Украины и Генеральным штабом ВСУ. "Аэроразведка" - это сообщество, которое профессионально разбирается в вопросах ИТ систем и стандартам НАТО в этой области, и должны выразить свою позицию по этому вопросу.

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Все, что отметил Юрий в заметке по системам боевого управления соответствует действительности. Мы благодарны, что вопрос системы боевого управления, как краеугольного камня национальной безопасности, поднят для обсуждения. Именно в этом и заключается суть гражданского демократического контроля. Граждане Украины, налогоплательщики должны знать на что тратятся их деньги и иметь гарантии в собственной безопасности.

Мы открыты к обсуждению на профессиональном уровне ведения дискуссии и не допустим чтобы народ Украины оказался с системой боевого управления, которая не дает возможности воевать и ставит в опасность все общество!" - говорится в заявлении.

Напомним, в своей статье Бутусов пишет: "Острейший кулуарный скандал вызвал отказ Минобороны финансировать дальнейшую разработку систем управления войсками "Дзвін", "Простір". Системы разрабатываются и финансируются много лет, на "Дзвін" ушло 700 миллионов гривен, "Простір" разрабатывается с 2010 года!

На конференции о проблемах создания Территориальной обороны военные показывали "Дзвін", установленный в штабе ТРО Сухопутных войск. Однако Министерство обороны по результатам аудита сделало вывод, что программа "Дзвін" не отвечает заданным параметрам и требует дополнительной проверки.

Основанием для такого решения стало особое мнение троих военнослужащих воинской части "Аэроразведка" - она продвигала свой проект системы управления войсками "Дельта", которая принимала участие в совместных маневрах с НАТО. Это особое мнение стало основанием для решения Тарана приостановить финансирование, и в 2020 году на "Дзвін" не потрачено ни копейки. Кто прав и кто виноват - без доступа к секретным материалам технических заданий и внедрения со стороны вывод сделать невозможно, необходим независимый экспертный анализ.

После этого Хомчак и командование ВСУ без всяких разумных оснований "Аэроразведку" уничтожили, в декабре объявлено о расформировании части. Один из основателей "Аэроразведки" Ярослав Гончар был вынужден уволиться из ВСУ вообще. Очевидно, что одной из причин расформирования является весьма примитивная месть за критику системы "Дзвін". Командование ВСУ без всяких разумных оснований блокирует развитие своего же проекта "Дельта".

Информация в статье Бутусова по системам боевого управления соответствует действительности: граждане Украины должны знать, на что тратятся их деньги, - заявление Аэроразведки 01

Топ комментарии

  • Маркиз
    Крымская война, дубль 2?

    Информация в статье Бутусова по системам боевого управления соответствует действительности: граждане Украины должны знать, на что тратятся их деньги, - заявление "Аэроразведки" - Цензор.НЕТ 723

    Недавно российская пресса писала о том, что ее авиация условно поразила американские корабли ВМФ США, находившиеся в акватории Черного моря, а в других источниках были сообщения о том, что эти самые корабли были условно поражены протвокорабельными ракетами комплексов «Бал» и «Бастион», дислоцированными в Крыму. Видимо, россияне так и не решили, что же условнее поразили корабли, летчики или ракетчики. Впрочем, возможно, они поразили все вместе и как говорят в таких случаях: «Победила дружба». Кроме того, в Сети появилось видео очередного пролета российского самолета в нескольких десятках метров от американского эсминца.
    На самом деле, мероприятия были действительно необычными сразу по нескольким причинам. Главная из них состоит в том, что в Черном море одновременно оперировало два эсминца класса «Арли Берк», а это значит, что речь шла почти о двух сотнях ракет, на борту обоих кораблей. Обычно в акваторию Черного моря входил всего один эсминец, а в этот раз - разу два: «Дональд Кук» (USS Donald Cook) и «Портер» (USS Porter) и еще их сопровождало судно снабжение, которое осуществило дозаправку эсминцев на ходу.
    Но интересно не только необычное количество эсминцев, но и то, какие именно были эти корабли. Это - два эсминца, которые ВМФ США командировало в распоряжение НАТО и базируются они в испанском порту Рота. Это говорит о том, что мероприятие это было не так американской инициативой, как совместными действиями стран НАТО.
    И действительно, вместе с эсминцами, взаимодействовали боевые самолеты нескольких стран. Так, в это время над операционным районом действовало одновременно несколько самолетов-разведчиков и БПЛА того же назначения. Кроме разведки они обеспечивают загоризонтное целеуказание для ракет, надо полагать тех, что находятся на эсминцах.
    В это же время, истребители F-16 ВВС Румынии выполняли полёты вместе с F-16 ВВС США из 31-го истребительного авиаполка, авиабаза Авиано, Италия, и Stratotankers KC-135 из 100-го авиационного крыла дозаправки, ВВС Британии Милденхолл. Они прикрывали действия как эсминцев, так и стратегических бомбардировщиков В-52, прилетевших из Великобритании.
    В общем, это была масштабная тренировка и вот эти бодрые заявления россиян о том, что 8 их самолетов прилетели и все там условно уничтожили, выглядят забавно, поскольку этих уничтожителей засекли еще на взлетной полосе, а чем их остановить у группировки было более, чем достаточно. Но такие сказки о том, как они все бодро побеждают, мы слышали не раз, а потом видели разбитую в хлам технику и слышали рассказы о том, как «двухсотыми» нафаршированы холодильники в ростовском военном трупоприемном центре. Поэтому особого интереса все это не представляет и напротив, интересно то, что «условно уничтожили» силы НАТО.
    Как стало известно из различных источников, в этот раз отрабатывались мероприятия по уничтожению российской инфраструктуры, расположенной в Крыму. Для этой цели и были использованы эсминцы и стратегические бомбардировщики. А все остальное - обеспечивало обнаружение целей и наведение на них ракетного вооружения, кроме того - обеспечивалось прикрытие с воздуха. Это - очень интересный сценарий учений, и можно не сомневаться в том, что он выполнялся в рамках одного из детально разработанных оперативных планов.
    Ну а мы вспомним о том, что полтора столетия назад уже была крымская война и помним, чем она закончилась.
    на фото -- 200413-N-NO901-1001 BLACK SEA (April 13, 2020) The Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Porter (DDG 78) conducts maneuvering exercises in the Black Sea with the Romanian navy frigate Regina Maria (F222), April 13, 2020. Porter, forward-deployed to Rota, Spain, is on its eighth patrol in the U.S. 6th Fleet area of operations in support of U.S. national security interests in Europe and Africa. (U.S. Navy photo by Lt. Andrew Stopchick Palacio/Released)
    Информация в статье Бутусова по системам боевого управления соответствует действительности: граждане Украины должны знать, на что тратятся их деньги, - заявление "Аэроразведки" - Цензор.НЕТ 1614
  • Вла
    і це відбувається у Міністерстві оборони, де повинен діяти принцип військової дисципліни. Плюс на увесь світ у черговий раз показали рівень"фаховості" старших офіцерів..
    Це - мабута, а не генерали.
  • Гыг с Вами
    Іван Соболь

    "Боже, де були мої очі?!" - сказала одна викладачка філософії. "Як я могла думати, що цей свинячий випердок подужає керувати державою?!!".
    Погодьтесь, почути таке від людини, яка у 2019-му завзято агітувала за Зєлєнского, - це таки визнання.
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