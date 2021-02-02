У нас есть полгода для пропаганды вакцинации, - Рубан

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал о мощной антивакцинальной кампании в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Сегодня Минздравом создается коммуникация, в ближайшее время будет донесено территориальным и местным советам о проведении пропаганды вакцинации. У нас сегодня вопрос не обеспечения вакциной, а само проведение вакцинации, потому что идет антивакцинальная кампания, очень много врачей не рекомендуют проводить вакцинацию не только против коронавируса, но и других заболеваний", - рассказал Рубан.

По его словам, важно убедить людей в необходимости вакцинации.

"Подчеркну - номер один вакцинация, а не вакцина. Работа идет постоянно. У нас есть полгода для пропаганды и изучения ситуации с антивакцинальной кампанией", - сказал Рубан.

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