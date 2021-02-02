Новости • Коронавирус и карантин

У нас есть полгода для пропаганды вакцинации, - Рубан

2 80468
У нас есть полгода для пропаганды вакцинации, - Рубан
Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал о мощной антивакцинальной кампании в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Сегодня Минздравом создается коммуникация, в ближайшее время будет донесено территориальным и местным советам о проведении пропаганды вакцинации. У нас сегодня вопрос не обеспечения вакциной, а само проведение вакцинации, потому что идет антивакцинальная кампания, очень много врачей не рекомендуют проводить вакцинацию не только против коронавируса, но и других заболеваний", - рассказал Рубан.

По его словам, важно убедить людей в необходимости вакцинации.

"Подчеркну - номер один вакцинация, а не вакцина. Работа идет постоянно. У нас есть полгода для пропаганды и изучения ситуации с антивакцинальной кампанией", - сказал Рубан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При внедрении карантина в следующий раз важно говорить не о локдауне, а о работе с группами риска, - Рубан

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Герхард
    Ага. Давайте.

    Цивилизованный Мир уже второй месяц вакцинируется нормальными вакцинами, а ЗЕленые папуасы будут еще полгода друг друга уговаривать вколоть китайский фуфломицин.
  • Паравоз
    Пропаганда - это как по Геббельсу?
  • Nick Sochenko
    АХахахахах. Вакцину не закули, бо не було пропаганди вакцинації. Це дійсно зазеркалля. Країна кловунів і даунів, що їх обрали
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости