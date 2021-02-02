"Мерзко слышать такие пакостные рассуждения": Чубаров резко раскритиковал идею Кравчука о референдуме по Крыму и ОРДЛО

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров раскритиковал предложение главы украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука вынести на всеукраинский референдум вопрос Донбасса и Крыма.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Все громче в Украине голоса тех, кто не мытьем, так катаньем хочет поступиться украинскими территориями, которые временно оккупированы РФ, в пользу страны-агрессора. Чтобы запутать украинцев, выворачиваются в мотивациях. Мол, когда народ подтвердит на референдуме, что он за целостную независимую Украину с возвращением ей уже оккупированных территорий, вот тогда государство и разработает способ возвращения", – написал он.

Чубаров подчеркнул, что "особенно мерзко слышать такие пакостные рассуждения от политиков, которые уполномочены государством вести переговоры с представителями страны-агрессора".

Он также напомнил, что в феврале - марте 2014 жители Крыма испытали на себе разрушительные последствия десятилетий инфильтрации российских спецслужб во все органы власти Украинского государства, в том числе и прежде всего в те, которые должны были защитить суверенитет и территориальную целостность Украины, обеспечить ее экономическую и информационную безопасность.

"Крымскотатарский народ, а вместе с ним и тысячи этнических украинцев, оставленных один на один с российскими войсками, вторгшимися на полуостров, открыто и массово выступили с протестами против оккупации Крыма Российской Федерацией. Но только их усилиями невозможно было остановить российскую оккупацию", - написал Чубаров.

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Глава Меджлиса отметил, что "РФ не сможет бесконечно долго удерживать Крым".

"Москве надо либо уходить из Крыма, либо заставить Киев согласиться на "добровольную" потерю части своей территории. Вот здесь снова и пригодился Леонид Макарович", – объяснил Чубаров.

Он подчеркнул, что Крым является неотъемлемой частью Украинского государства и родиной крымских татар.

"Поэтому не искушайте свою судьбу, любители гешефтов за счет Украины с Крымом, прав украинского и крымскотатарского народов", – заявил глава Меджлиса.

Напомним, 26 января Верховная Рада поддержала в целом законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум.

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