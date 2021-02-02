В Мариуполе в рекордные сроки открыли кислородную станцию для лечения больных COVID-19

Группа Метинвест продолжает активно помогать больным COVID-19.

В Мариупольской городской больнице №9 за счет Метинвеста обустроена новая кислородная станция. Ее открыли в самые быстрые сроки, всего за три недели.

К этому времени баллоны с кислородом приходилось ежедневно доставлять в больницу, но теперь современная станция этот процесс сделает автоматическим, ведь больше не будет необходимости несколько раз в день менять эти баллоны. Современная технология позволит быстро и качественно доставлять кислород в больницу, непосредственно к больному. Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков считает, что подача кислорода в Мариупольской больнице вышла на новый эволюционный уровень.

"Пятикубовые бочки будут наполняться жидким кислородом и он автоматически будет подаваться во все точки раздачи. На 276 коек у нас более 300 точек подачи кислорода. О таком можно было бы только мечтать", – отметил и.о. директора городской больницы №9 Александр Железняк.

По статистике, более 90% пациентов выздоравливают именно благодаря поставкам кислорода, поэтому эта инициатива Группы Метинвест является такой важной для жителей Мариуполя. На это компания уже потратила около 72 миллионов гривен.

Городской голова Вадим Бойченко отметил, что такая поддержка помогла городу улучшить ситуацию с заболеванием и сейчас нет никаких проблем с кислородом, а число тех, кто поборол вирус – большое.

"В планах у нас дальнейшее взаимодействие и мы будем смотреть, какая помощь нужна охране здоровья в борьбе с пандемией и, конечно же, будем в этом участвовать", – сказал Юрий Рыженков.

При содействии группы Метинвест медучреждения Мариуполя также получили 15 высококлассных аппаратов ИВЛ. А медики, прошедшие обучение на этой технике, получили комплекты медицинской спецодежды.





