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Шмыгаль не пришел на встречу с главами фракций по вопросу тарифов, - глава "Голоса" Железняк

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Шмыгаль не пришел на встречу с главами фракций по вопросу тарифов, - глава "Голоса" Железняк
Премьер-министр Денис Шмыгаль не пришел на встречу с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и главами парламентских фракций по вопросам тарифов и энергетики, которая была запланирована на вторник.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил лидер парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Совещание, которое началось в 15:00 во вторник, должно было касаться рассмотрения вопросов тарифов и энергетики. Все главы фракций собрались, а премьер-министр не пришел, мы не смогли к нему даже дозвониться. В итоге мы решили не ждать, и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл заседание", - сказал Железняк, отметив, что совещание длилось около шести минут.

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Топ комментарии

  • Привет
    Шмыгло чует что ему не долго осталось...
    Йуля в атаку пошла не просто так.... а ради кресла премьера....
  • Підлога Маккартні
    Шмигаль не прийшов на зустріч із главами фракцій з питання тарифів, - глава "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 187
  • Super Gut
    Не для того гудок сажал в кресло премьера шмыгаля, чтобы он потом тарифы лохам снижал.
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