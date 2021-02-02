В течение апреля будет проведена социальная кампания на ТВ и в соцсетях к годовщине Чернобыльской катастрофы, - Ткаченко

Накануне годовщины Чернобыльской катастрофы в соцсетях и на телевидении будет проведена социальная кампания.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Накануне годовщины Чернобыльской катастрофы под председательством премьера состоялось первое заседание оргкомитета по празднованию 35-й годовщины. В частности, обсудили план мероприятий", - говорится в сообщении.

По словам Ткаченко, в течение апреля будет проведена социальная кампания на телевидении и в социальных сетях, откроется экспозиция #35_лет_уроков и информационная выставка на улице Крещатик в центре Киева.

26 апреля состоится Всеукраинская минута молчания и концерт-реквием на радиолокационной станции "Дуга", расположенной в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

"В наших планах провести трансляцию концерта, кроме телевидения, еще и на зданиях администраций 4-х городов Украины. Время идет очень быстро, но помнить о событиях Чернобыльской трагедии и почтить погибших должен каждый украинец. В знак благодарности за свои спасенные жизни и спасенное будущее своей страны", - подчеркнул министр.