Кулеба предложил Боррелю применить против РФ новый санкционный режим, - МИД
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Боррель заверил Кулебу, что до полного выполнения обязательств РФ по минским соглашениям политика ЕС в отношении России не изменится.
Стороны обсудили ситуацию в России и решительно осудили насилие против мирных протестующих, жестокое подавление российскими властями демократических протестов и системные нарушения прав человека в России в целом.
Кулеба поднял вопрос применения против РФ нового санкционного режима ЕС в области прав человека, который, среди прочего, должен распространяться и на виновных в преследованиях граждан Украины во временно оккупированном Крыму.
Кроме того Кулеба сообщил Боррелю о текущем состоянии мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.
Боррель подтвердил свое намерение осуществить визит в Украину включая посещение линии соприкосновения на Донбассе, как только карантин в связи с пандемией COVID-19 позволит это сделать. Собеседники договорились о дальнейших контактах.
Ранее сообщалось, что высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 4-6 февраля совершит первый на этом посту визит в Москву, где будет говорить об Украине и Навальном.