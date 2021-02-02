Мошенники от моего имени звонят и назначают встречи педагогам, - Шкарлет

Министр образования Сергей Шкарлет заявляет об участившихся случаях, когда от его имени звонят педагогам и договариваются о встрече.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шкарлет сообщил в Telegram.

"В последнее время участились случаи, когда неизвестные лица звонят педагогам, госслужащим и другим лицам и представляются мной. Говорят: "Вас беспокоит Министр образования и науки Сергей Шкарлет", а дальше пытаются от моего имени договариваться о встрече", - говорится в сообщении.

По словам министра, цель таких звонков не ясна, в связи с этим Шкарлет обращается к коллегам с просьбой быть осмотрительными.

"Все свои рабочие звонки я осуществляю с телефонов приемной Министерства, номера которых опубликованы на официальном сайте", - добавил глава Минобразования.

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