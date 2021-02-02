14-летняя девочка погибла в Киеве после падения с 17 этажа, - Нацполиция

В Голосеевском районе Киева с 17 этажа выпала несовершеннолетняя девочка. Она погибла на месте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

В 16-00 в полицию поступило сообщение о падении девушки с высоты на улице Михаила Максимовича, что в Голосеевском районе столицы.

По предварительной информации, девочка, 2007 года рождения, упала с балкона 17-го этажа. Она - жительница дома, где произошло событие.

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Происшествие зарегистрировано надлежащим образом в Голосеевском управлении полиции. После установления всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события.