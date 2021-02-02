"Луцкий террорист" Кривош не признает вину и требует допросить президента: Вину перед властью я никогда не признаю

В Луцком районном суде состоялось очередное судебное заседание по делу о захвате автобуса с 13-ю заложниками в центре Луцка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Во время заседания Кривош подал ходатайство к стороне обвинения, чтобы к делу приобщили допрос в качестве свидетеля президента Владимира Зеленского и генерала Нацполиции Евгения Коваля, который вел переговоры с Кривошом 21 июля 2020.

Подозреваемый в суде не признал свою вину.

"Не признаю абсолютно. То есть, вину перед судом, перед системой, перед властью я не признаю и никогда не признаю. Есть другая вина - перед заложниками. Но это мое личное дело", - сказал Кривош.

Судебное заседание длилось почти полтора часа. Максиму Кривошу, которого подозревают в совершении теракта, захвате заложников, незаконном обращении с оружием и посягательстве на жизнь правоохранителей, суд продлил содержание под стражей на 60 суток.

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Напомним, утром 21 июля мужчина со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у Кривоша были сообщники в других городах, и их задержали. Полиция Харьковщины сообщила, что дома у задержанного сообщника террориста изъяли оружие и взрывчатку.

Задержанному в Харькове мужчине 44 года, в 2014-2015 гг. он был волонтером в зоне АТО и привез оттуда оружие, обнаруженное при обыске. За незаконное обращение с оружием ему грозит до 7 лет лишения свободы. 28 июля харьковский "сообщник Кривоша" вышел под залог.

Суд отправил Кривоша в СИЗО без права залога. На заседании по избранию меры пресечения он отрицал наличие сообщников.

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