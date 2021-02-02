Допросить Януковича в Ростове невозможно, адвокаты об этом знают, - прокурор Донской
Об этом заявил руководитель департамента по расследованию "дел Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Участие прокуроров в проведении процессуальных действий на территории другого государства возможно только через механизм международной правовой помощи. Компетенция появляется только в том случае, если мы направили запрос России и она согласилась его выполнить. Но (и мы это неоднократно подчеркивали) все наши запросы, в том числе по делу о расстрелах на Майдане, Россия выполнить отказывается, ссылаясь на то, что дело, мол политическое", - сказал Донской.
По его словам, адвокаты Януковича хорошо знают, что Россия не дает возможности провести его допрос на своей территории.
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"Создать искусственный информационный повод: якобы Янукович хочет, чтобы его допросили. Этот вброс не имеет под собой реальной цели. При этом мы действительно заинтересованы услышать подозреваемого. Если бы он действительно хотел дать показания, у него есть множество возможностей это сделать", - добавил Донской.
Напомним, 28 января ГБР сообщило, что Януковича уведомили о подозрении в государственной измене за подписание в апреле 2010 года "харьковских соглашений" в пользу Российской Федерации. Адвокат Януковича Сердюк заявляет, что никаких подозрений его подзащитному не вручали.
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