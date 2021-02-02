Дело Шеремета: Суд перешел к рассмотрению доказательств

Шевченковский районный суд Киева на заседании 2 февраля перешел к исследованию доказательств по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент Супільного Дарья Коломиец, передает Цензор.НЕТ.

Рассмотрение было начато с первого тома доказательств по делу. Перед этим защитники обвиняемого Андрея Антоненко просили начать по экспертизе роста, но это ходатайство суд отклонил.

"Одним из аргументов суда, почему Антоненко держат под стражей - это обоснованность подозрения. Однако экспертиза роста, которую мы провели, разбивает основания подозрения. Мы будем снова просить суд исследовать суд сначала эти доказательства", - заявил адвокат Антоненко Святослав Кулик.

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Суд также отклонил ходатайство адвокатов Антоненко впустить в зал поручителей и родственников Антоненко.

Кроме начале рассмотрения доказательств по делу, суд также рассмотрит ходатайство прокуроров о продлении срока меры пресечения для обвиняемых, который стекает 7 февраля.

"Ставим на обсуждение ходатайства, которые поступили на суд со стороны прокурора относительно продления мер пресечения Антоненко и Кузьменко, и ходатайство относительно продления обязательств, возложенных на Дугарь", - отметила председательствующая судья Оксана Голуб.

Также начали свои выступления адвокаты обвиняемых, передает Укринформ.

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До этого суд исследовал письменные материалы, ранее представленные стороной обвинения для рассмотрения. В частности, речь идет о материалах относительно поручения осуществления досудебного расследования в этом производстве Главному следственному управлению Национальной полиции, относительно определения группы прокуроров по этому делу и также - постановлениях о сменах групп прокуроров по делу, выписках из ЕРДР, в частности той, в которой содержатся сведения о лицах, которым было сообщено о подозрении; рапортах следователей по делу, постановлениях о продлении сроков предварительного расследования и др.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

21 октября 2020 г. суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.

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После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.

4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года. Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности дать свидетельские показания по этому делу в Украине.

19 января обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Игорь Макар дал показания в Киеве.