Верховный Суд рассмотрел дело Тэдиса против Антимонопольного комитета

02.02.2021 Верховный Суд рассмотрел дело по иску дистрибьютора сигарет Тэдис против Антимонопольного комитета и отменил судебные решения предыдущих инстанций. Суд удовлетворил кассационную жалобу ООО "Тэдис Украина" о признании недействительным решения Антимонопольного комитета Украины от 10.10.2019 "О нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и наложении штрафа".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Этим решением Антимонопольного комитета Украины было признано, что ООО "Тэдис Украина" вместе с группой других предприятий - производителей сигарет совершили нарушения в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся ограничения доступа других субъектов хозяйствования на рынок первичной продажи производителями сигарет.

Верховный Суд не оценивал фактические обстоятельства дела, а проверил правильность правовых заключений предыдущих судебных инстанций.

Суд обратил внимание, что решение АМК от 10.10.2019 мотивировано преимущественно другим решением АМК и не содержит другой содержательной мотивации. Учитывая это, что юридическая квалификация действий ООО "Тэдис Украина" не основывается на должным образом установленных обстоятельствах, Верховный Суд удовлетворил иск.

При этом, Верховный Суд в пресс-релизе отмечает, что признание недействительным решения Антимонопольного комитета Украины не лишает этим АМК права провести повторную проверку с соблюдением требований действующего законодательства.