Штрафовать за нарушение языкового закона с 2022 года будут не только заведения, но и должностных лиц, - представитель омбудсмена Рябенко

С 16 июля 2022 года за нарушение языкового закона в Украине будут штрафовать не только заведения, но и конкретных людей – госслужащих, судей, официантов и других.

Об этом заявил в комментарии УП руководитель юридического отдела секретариата языкового омбудсмена Сергей Рябенко, передает Цензор.НЕТ.

"Статья 188-52 КУоАП (которая предусматривает штрафы для конкретных лиц. - Ред.) пока не заработала. Эти санкции можно будет применять только с 2022 года. Зато 57 статья (о штрафах для субъектов хозяйствования. - Ред.) и 30 (о праве на обслуживание на украинском. - Ред.) работают уже", - отметил он.

По словам Рябенко, в 2022 году штрафы будут зависеть "от того, с каким именно нарушением мы столкнемся, и какую именно часть статьи 188-52 мы будем применять".

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"Статья имеет несколько частей, каждая из них касается отдельной сферы и имеет свою штрафную санкцию. Если речь идет о нарушении требований закона относительно применения государственного языка во время заседаний, встреч или мероприятий, которые проводятся в определенном органе (первая часть статьи. - Ред.), то административный штраф будет наложен на того государственного служащего или руководителя органа, который допустил такое нарушение. А вот четвертая часть закона, которая охватывает "иное, чем определено в первой-третьей частях", будет касаться в том числе и сферы обслуживания - тогда санкция будет применена к работнику субъекту хозяйствования, который обслуживает население и который допустил нарушение закона", - пояснил представитель омбудсмена.

С июля 2022-го уполномоченный сможет оштрафовать как заведение, в котором произошло нарушение языкового закона, так и конкретного работника этого учреждения. Это будет решать сам уполномоченный, учитывая обстоятельства правонарушения и собраны доказательства, добавляет Рябенко.

Официанту нарушения языкового закона, в случае штрафования, обойдется в 3400-5100 гривен. Госслужащему - в 3400-6800 гривен.

По состоянию на 2 февраля, в Украине не оштрафовали еще ни одно заведение, поскольку штраф налагается только после повторного, зафиксированного уполномоченным нарушения, в течение года.

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Напомним, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Согласно ей, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).

Это требование касается также образовательных услуг (в том числе кружков и секций), медобслуживания, предоставления социальных, юридических, транспортных и других услуг.

На украинском языке должна подаваться информация на ценниках, в инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.п.