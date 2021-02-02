Суд в Москве отправил Навального отбывать наказание в колонии
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.
Навальный должен будет отбыть в колонии общего режима три с половиной года лишения свободы за вычетом срока, проведенного под домашним арестом (около 10 месяцев).
До вступления приговора в законную силу Навальный будет находиться под стражей. Защита политика уже заявила о своем намерении его обжаловать.
В ходе выездного заседания, прошедшего в Мосгорсуде, представитель ФСИН сообщил, что Навальный более 50 раз нарушил правила испытательного срока, в том числе не приходил на регистрацию в ведомство, как того требовали условия условного наказания. Прокуратура поддержала позицию ФСИН. Адвокаты политика требовали отклонить ходатайство службы.
Во время процесса в Мосгорсуде полиция, по данным "ОВД-Инфо", задержала более 300 человек, пришедших к зданию суда, чтобы поддержать Навального.
Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
23 января во многих городах России проходили акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действовали грубо. Задержаны тысячи человек.