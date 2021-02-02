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В главном аэропорту Эмиратов будут писать "Kyiv" вместо "Kiev"

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В главном аэропорту Эмиратов будут писать "Kyiv" вместо "Kiev"
Международный аэропорт "Дубай" присоединился к кампании "KyivNotKiev" и официально изменил транслитерацию столицы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Министерства иностранных дел, аэропорт официально исправил написание столицы Украины и теперь использует единственную корректную транслитерацию - Kyiv.

"Поэтому смело можем констатировать факт, что кампания CorrectUA еще на один шаг ближе к цели", - добавили в ведомстве.

В главном аэропорту Эмиратов будут писать Kyiv вместо Kiev 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Kyiv not Kiev: аэропорт Лондона исправил написание названия украинской столицы

Напомним, в октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

В частности, изменили написание аэропорты Таллинна, Варшавы и Будапешта. Также Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах.

Топ комментарии

  • Геннадій Бикодір
    кому не до вподоби, проходьте повз...
  • Senator S 01a656ec
    Джо Байден заблокировал счета РАБссиянского миллиардера Виктора Вексельберга на сумму 1 ярд 500 лямов...,Витя попал под санкции со всей семьей + братья кумовья сестры бабушки дедушки...ПОЧАЛОСЯ... В главном аэропорту Эмиратов будут писать "Kyiv" вместо "Kiev" - Цензор.НЕТ 6062
  • Володимир Начинка
    Це може й не велике досягнення, але приємно знати яка велика кількість пердаків кацапських взірветься, і скільки буде висрано будматеріалів, у вигляді цегли в тому аеропорту.
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