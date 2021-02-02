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Казанский: Россия "хоронит" Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл

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Казанский: Россия "хоронит" Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл
На заседаниях Трехсторонней контактной группы к видеосвязи подключали "непонятно кого и непонятно откуда", все время ушло на перепалки и споры.

Об этом пишет в Фейсбуке член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Заседания ТКГ, похоже, окончательно утратили какой-либо смысл. Сегодняшнюю встречу политической подгруппы, как и несколько предыдущих, россияне превратили в фарс. Без согласования с украинской стороной к видеосвязи подключали каких-то людей - непонятно кого и непонятно откуда. Конечно же, в таких условиях никакого конструктивного обсуждения быть не могло. Все время ушло на перепалки и споры", - сообщил он.

Казанский считает, что Россия "хоронит" Минский формат, пытаясь вынудить Украину отказаться от переговоров.

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Об этом свидетельствует и форум "Русский Донбасс", который оккупанты провели в Донецке 28 января, и новая доктрина "русского Донбасса", которую на этом форуме представили.

"Понятно, что в таких условиях никакой реинтеграции ОРДЛО быть не может и о выполнении Минских соглашений говорить не имеет смысла. Россияне и подконтрольные им ЛДНР от них открыто отказались", - подчеркнул Казанский.

При этом выйти из переговоров Украина не может, ведь именно этого и добиваются оккупанты.

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"Похоже, без вмешательства западных стран и изменения формата переговоров, разрешить этот кризис не получится", - считает Казанский.

Казанский: Россия хоронит Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл 01
Казанский: Россия хоронит Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл 02

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами
    самі знаєте хто Плямиsтьій 07

    Як тільки оголошується війна проти "хохлів", русскіє із задоволенням беруть до рук зброю та біжуть "полювати на укров".
    А під час повстання проти власного царя-вбивці, русскіє починають плясати хороводи з унітазними йоршиками.
    А так "адін народ", ага
  • Шрек Баблокат
    "фарс" это синоним России.. ведь в Рашке никогда не было государства..
    было все что угодно:
    - царский феодализм;
    - бюрократический феодализм времен СССР;
    - сейчас олигархический феодализм эпохи 21 века;
    Обратите внимание, любой "государственный" строй, который декларируется в качестве "идеальной модели справедливого государства", обычно заканчивается феодализмом, в той или иной форме умноженной на многовековую привычку кацапов к крепостному строю..
    приведу примеры:
    - строили "третий рим" и Центр Православного мира, а получилась отсталая, бесправная "тюрьма народов";
    - затем, строили коммунизм на земле, в итоге получилось бюракратическая деспотия и партийный феодализм КПСС;
    - затем, строили "Рассию будущего", но построили современный олигархический феодализм 21 века;
    это Рассиюшка!.. что бы здесь не строили, получается ГАВНО!
  • Анатолик
    Казанский: Россия "хоронит" Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл - Цензор.НЕТ 7839
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