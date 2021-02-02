Казанский: Россия "хоронит" Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл

На заседаниях Трехсторонней контактной группы к видеосвязи подключали "непонятно кого и непонятно откуда", все время ушло на перепалки и споры.

Об этом пишет в Фейсбуке член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Заседания ТКГ, похоже, окончательно утратили какой-либо смысл. Сегодняшнюю встречу политической подгруппы, как и несколько предыдущих, россияне превратили в фарс. Без согласования с украинской стороной к видеосвязи подключали каких-то людей - непонятно кого и непонятно откуда. Конечно же, в таких условиях никакого конструктивного обсуждения быть не могло. Все время ушло на перепалки и споры", - сообщил он.

Казанский считает, что Россия "хоронит" Минский формат, пытаясь вынудить Украину отказаться от переговоров.

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Об этом свидетельствует и форум "Русский Донбасс", который оккупанты провели в Донецке 28 января, и новая доктрина "русского Донбасса", которую на этом форуме представили.

"Понятно, что в таких условиях никакой реинтеграции ОРДЛО быть не может и о выполнении Минских соглашений говорить не имеет смысла. Россияне и подконтрольные им ЛДНР от них открыто отказались", - подчеркнул Казанский.

При этом выйти из переговоров Украина не может, ведь именно этого и добиваются оккупанты.

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"Похоже, без вмешательства западных стран и изменения формата переговоров, разрешить этот кризис не получится", - считает Казанский.



