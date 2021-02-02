Казанский: Россия "хоронит" Минский формат, заседания ТКГ утратили смысл
Об этом пишет в Фейсбуке член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.
"Заседания ТКГ, похоже, окончательно утратили какой-либо смысл. Сегодняшнюю встречу политической подгруппы, как и несколько предыдущих, россияне превратили в фарс. Без согласования с украинской стороной к видеосвязи подключали каких-то людей - непонятно кого и непонятно откуда. Конечно же, в таких условиях никакого конструктивного обсуждения быть не могло. Все время ушло на перепалки и споры", - сообщил он.
Казанский считает, что Россия "хоронит" Минский формат, пытаясь вынудить Украину отказаться от переговоров.
Читайте на Цензор.НЕТ: Российская сторона на заседании ТКГ предоставила фейковые "доказательства" обстрела ВСУ населенного пункта, все посмеялись, это не прошло, - Арестович
Об этом свидетельствует и форум "Русский Донбасс", который оккупанты провели в Донецке 28 января, и новая доктрина "русского Донбасса", которую на этом форуме представили.
"Понятно, что в таких условиях никакой реинтеграции ОРДЛО быть не может и о выполнении Минских соглашений говорить не имеет смысла. Россияне и подконтрольные им ЛДНР от них открыто отказались", - подчеркнул Казанский.
При этом выйти из переговоров Украина не может, ведь именно этого и добиваются оккупанты.
Также на Цензор.НЕТ: Украина объяснила партнерам цель России на "форуме" в оккупированном Донецке: это была классическая информационная операция, - Кулеба
"Похоже, без вмешательства западных стран и изменения формата переговоров, разрешить этот кризис не получится", - считает Казанский.