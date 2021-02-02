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"Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями

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"Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями
ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключила новые договоры с 26 сбытовыми предприятиями из 13 регионов для поставок газа населению в феврале по фиксированной правительством предельной цене - до 6,99 грн/куб. м. Еще три поставщика решили работать по подписанным ранее годовым контрактам, взяв на себя все ценовые риски.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", информирует Цензор.НЕТ.

"Нафтогаз Трейдинг" предоставит ресурс 29 компаниям (из 60 существующих поставщиков населению. - Ред.) с ожидаемыми поставками более 100 млн куб. м в месяц для обеспечения почти 1,2 млн бытовых потребителей", - сказано в сообщении.

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, группа обеспечила газом все заинтересованные сбытовые предприятия на условиях, позволяющих им работать в период действия граничных цен на газ.

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Топ комментарии

  • Віталій Павлов
    Вони рахують,що по 6,99 то підйомна для українців ціна? Аби вам пір'я в горлі поросло за таку ціну,сссуки.
  • vitaliymkua
    Краще розкажіть зебілам за якою ціною ви його влітку купували. "Нафтогаз" договорился о газе по 6,99 грн/куб. м с 26 компаниями - Цензор.НЕТ 5455
  • Серёжа Иванов 4c900fb0
    какие 6.99? Не больше 3-х гривень. И сделать меньше, чем раньше. То же и с электроэнергией. И пока не решится эти два вопроса и олигархи не будут задержаны, до тех пор народ должен колбасить этих гнид.
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