Из-за коронавируса Игры Непокоренных в Гааге перенесли на 2022 год, - Минветеранов

Фонд Игр Непокоренных и Организационный комитет Игр Непокоренных в Гааге объявили о решении перенести соревнования на 2022 год в связи с карантинными ограничениями из-за коронавируса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.

Точную дату мероприятия, которое должно было проходить в этом году в мае-июне, объявят в ближайшее время.

Украинский оргкомитет Игр Непокоренных по подготовке сборной Украины принял ряд решений о продолжении работы над проектом и развитии спортивной реабилитации ветеранов.

"На днях начинаются очередные учебно-тренировочные сборы участников команды, которые с пониманием восприняли новость о переносе соревнований. Мы всячески поддерживаем физкультурные и спортивные мероприятия, гордимся мужеством и мотивацией их участников", - сообщили в министерстве.

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Напоминаем, Игры Непокоренных-2020 должны были пройти 9-16 мая 2020 года в нидерландском городе Гаага. В марте 2020 года Игры Непокоренных было решено перенести на следующий год из-за коронавируса.

Украина в третий раз должна была участвовать в соревнованиях. Украинская сборная на Играх Непокоренных-2018 завоевала 20 медалей.

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