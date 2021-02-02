Из-за коронавируса Игры Непокоренных в Гааге перенесли на 2022 год, - Минветеранов
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.
Точную дату мероприятия, которое должно было проходить в этом году в мае-июне, объявят в ближайшее время.
Украинский оргкомитет Игр Непокоренных по подготовке сборной Украины принял ряд решений о продолжении работы над проектом и развитии спортивной реабилитации ветеранов.
"На днях начинаются очередные учебно-тренировочные сборы участников команды, которые с пониманием восприняли новость о переносе соревнований. Мы всячески поддерживаем физкультурные и спортивные мероприятия, гордимся мужеством и мотивацией их участников", - сообщили в министерстве.
Напоминаем, Игры Непокоренных-2020 должны были пройти 9-16 мая 2020 года в нидерландском городе Гаага. В марте 2020 года Игры Непокоренных было решено перенести на следующий год из-за коронавируса.
Украина в третий раз должна была участвовать в соревнованиях. Украинская сборная на Играх Непокоренных-2018 завоевала 20 медалей.