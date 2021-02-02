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ВР приняла закон, предоставляющий право на земельный участок владельцу дома автоматически

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ВР приняла закон, предоставляющий право на земельный участок владельцу дома автоматически
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно единой правовой доли земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости)".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

"Законом установлена "автоматичность" перехода прав пользования земельным участком при переходе права собственности на расположенное на ней здание, сооружение от землепользователя к новому владельцу имущества. Законом также устанавливается обязанность приобретателя права собственности на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке государственной и коммунальной собственности, право пользования которой не оформлено в течение 30-дневного срока со дня вступления такого права собственности, осуществить соответствующие действия для оформления прав на земельный участок", - говорится в сообщении.

Согласно карточке закона №0850, его поддержали 297 народных депутатов.

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Топ комментарии

  • Олександр Новицький 3d1e4c50
    КЛАС! 30 років не могли ділянку під дідівський будинок оформити
  • БОРЯ ВАВКИН
    а право на зем уч под гаражем... сараеи... туалетом ... ?
  • Baks13
    Під маєтками крадіів Неньки за 30 років?!!
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