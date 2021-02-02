Зеленский ввел санкции против телеканалов "112", "NewsOne", "Zik" и их фактического владельца Козака (обновлено)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции практически предусматривают прекращение деятельности телеканалов.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021г "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — сказано в тексте указа.

Указ № 43/2021г. вступает в силу со дня его опубликования. Контроль за его выполнением возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Также на Цензор.НЕТ: Нацсовет по ТРВ оштрафовал "112 Украина" на 114 тыс. грн за распространение разжигающих вражду высказываний

Санкции против телеканалов вводятся сроком на 5 лет. У них будут заблокированы активы, им аннулируют лицензии и запретят пользоваться телекоммуникационными сетями. Также каналы не смогут выполнять экономические и финансовые обязательства и потеряют право выводить капиталы за пределы Украины.

Персональные санкции против Козака также будут действовать 5 лет. У него будут заблокированы активы, он лишится права заключать сделки, выполнять экономические и финансовые обязательства, выводить капиталы из Украины.

В решении СНБО, которое вводит своим указом Зеленский, сказано, что предложение ввести санкции внесли СБУ и Верховная Рада (постановлением от 4 октября 2018 года).

Министерству иностранных дел поручено проинформировать о введении санкций компетентные органы Евросоюза и США и предложить им ввести аналогичные ограничительные меры.