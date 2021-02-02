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Задача международного сообщества - заставить Россию уважать права человека и свободы, - Кулеба

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Задача международного сообщества - заставить Россию уважать права человека и свободы, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество отреагировать на "произвол российских властей" касательно массовых задержаний протестующих и заключения российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом министр заявил в Твиттер, информирует Цензор.НЕТ.

"Отравление, затем заключение Навального - это новый "рекорд" произвола российских властей на фоне массовых задержаний мирных протестующих в городах РФ. Россия явно не хочет сама уважать права человека и свободы. Значит, Россию нужно заставить их уважать. Это задача международного сообщества", - написал Кулеба .

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Задача международного сообщества - заставить Россию уважать права человека и свободы, - Кулеба 01

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Топ комментарии

  • Олег Петрович ed2c8e0a
    Откуда Кулеба знает задачи мирового сообщества? Вон расия кинула 50 миллионов долларов в ПАСЕ и зашла.
  • Алексей Шевченко 6546ffa9
    Задача вернуть Крым и Донбасс, а внутри себя людоеды пусть живут как хотят.
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