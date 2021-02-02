Сигнал "112 Украина", "NewsOne" и "Zik" прекратили передавать часть провайдеров
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Как минимум часть провайдеров прекратили передавать сигнал телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "Zik", против которых указом Зеленского были введены санкции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Вместо эфира этих телеканалов - таблица настройки или просто черный экран.
При этом вещание телеканалов в интернете продолжается. "112 Украина" анонсировал в своем YouTube специальный эфир, посвященный закрытию трех каналов.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский ввел санкции против телеканалов "112", "NewsOne", "Zik" и их фактического владельца Козака (обновлено)
Напомним, ранее президент Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".