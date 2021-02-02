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Сигнал "112 Украина", "NewsOne" и "Zik" прекратили передавать часть провайдеров

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Как минимум часть провайдеров прекратили передавать сигнал телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "Zik", против которых указом Зеленского были введены санкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вместо эфира этих телеканалов - таблица настройки или просто черный экран.

При этом вещание телеканалов в интернете продолжается. "112 Украина" анонсировал в своем YouTube специальный эфир, посвященный закрытию трех каналов.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский ввел санкции против телеканалов "112", "NewsOne", "Zik" и их фактического владельца Козака (обновлено)

Напомним, ранее президент Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Сигнал 112 Украина, NewsOne и Zik прекратили передавать часть провайдеров 01
Сигнал 112 Украина, NewsOne и Zik прекратили передавать часть провайдеров 02
Сигнал 112 Украина, NewsOne и Zik прекратили передавать часть провайдеров 03

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Топ комментарии

  • Палиця Василь
    геть кацапське лайно!
  • Прощай немытая раССея
    И это радует!... Сигнал "112 Украина", "NewsOne" и "Zik" прекратили передавать часть провайдеров - Цензор.НЕТ 1460
  • andrew vilchynsky 21179eec
    закон про колаборантів!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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