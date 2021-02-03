Рабинович и Портнов в своих постах о санкциях против трех каналов соратника Медведчука Козака назвали Зеленского диктатором
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, Рабинович пишет в Facebook: "Друзья, нет слов. Телеканалы прекратили вещание, а наш президент окончательно превратился в диктатора. Это не громкие слова ради заголовка, а суровая реальность. Человек действует вне своих полномочий, нарушает законы и плюет на судебную систему. В какой вообще стране гарант конституции вводит санкции против своих граждан? И каким образом это можно сделать без решения суда в единоличном порядке? Зеленский перешел красные линии. Обратного пути для него нет".
"Закрытие трех телеканалов без решения суда Указом Президента - это диктатура. Указ противоречит международным стандартам, Конституции и украинским законам. Проигрышная партия. Впереди большой кризис", - уверяет Портнов в Telegram.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".